"Odyseja Hakima – Z Turcji do Grecji": w poszukiwaniu życia [RECENZJA]

"Odyseja Hakima" dokumentuje osobistą historię młodego Syryjczyka, który musiał zdecydować: albo opuści ukochaną ojczyznę, albo upadnie razem z nią. Zanim jednak do tego doszło, poznał na własnej skórze, czym jest tyrania i walka o przetrwanie. W pierwszym tomie trylogii Fabiena Toulme'a poznaliśmy Hakima (występujące postacie są prawdziwe, ale występują pod zmienionymi imionami i nazwiskami), jego rodzinę i życie we współczesnej Syrii. W drugim tomie dowiadujemy się, jaka rzeczywistość zastała emigrantów w Turcji. I dlaczego wielu z nich postanowiło ryzykować życie, by dostać się do Europy.