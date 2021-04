Odnalezione w tłumaczeniu. Gdańsk wręczył 50 tys. zł za przekłady

Zobacz: Powstanie Warszawskie \| Anna Przedpełska-Trzeciakowska pseud. „Grodzka”

Nagrodę Translatorską za całokształt twórczości w wysokości 50 tys. zł otrzymała Anna Przedpełska-Trzeciakowska, tłumaczka literatury angielskiej i amerykańskiej. To do niej należą polskie przekłady Jane Austen, Josepha Conrada, George Eliot czy Williama Faulknera. " Potrafiła zachować odrębność dykcji każdego z tłumaczonych pisarzy, przenieść do polszczyzny barwy i smaki poszczególnych tekstów, oddać realia historyczne, społeczne i obyczajowe" - napisano w uzasadnieniu.