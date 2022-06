Nowy podręcznik do historii najnowszej, a w nim "oderwanie seksu od uczuć"

Naukowiec ostrzega polskiego ucznia dalej, że "w muzyce rockowej popularność zdobywały w latach 60. zespoły grające coraz głośniej [...] co gorsza zaczęto manipulować warstwą tekstową, używając coraz bardziej dosadnych słów. Dotyczyło to takich supergwiazd, jak The Beatles, The Doors, The Rolling Stones, Jimi Hendrix czy Janis Joplin".