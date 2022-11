Norman Davies: Polska dzięki NATO zyskała bezprecedensowy respekt i spokój

Wśród 30 członków NATO Polska nie plasuje się ani na samej górze, ani na samym dole. Nie należy do elitarnej grupy mocarstw nuklearnych (jak USA, Zjednoczone Królestwo i Francja), ale nie jest też jednym z "pomniejszych sojuszników", jak to miało miejsce w Londynie w latach wojny. Co najważniejsze, jej rolę i znaczenie określa jak zawsze położenie geopolityczne; zajmuje ona kluczową pozycję – jak to ktoś określił – w sercu Europy, ale także sąsiaduje z linią frontową rosyjskiej "bliskiej zagranicy". Odkąd Rosja Putina postanowiła uznać NATO za zagrożenie i "straszak", Polska, chcąc nie chcąc, powróciła do swojej tradycyjnej roli przedmurza.