Nigdy nie patrzył w twarz ofiar. Wpadł przez kulę w głowie

"Już po pierwszym kęsie czuje dziwną gorycz i jakby zapach migdałów. Wypluwa to, co miał w ustach, resztę bułki z wędliną chowa do kieszeni. Kręci mu się w głowie, czuje drętwienie ciała. Ostatkiem sił dociera do pobliskiego domu. - Jestem otruty - bełkocze. Gospodarz daje mu mleka i odwozi do lekarza w Krakowie. Kiedy zbadano bułkę, okazało się, że pod wędliną był cyjanek. Bommer w obawie, aby nie rozpoznano w nim Żyda, nie zgłasza sprawy na gestapo" - relacjonuje autorka.