Nie żyje Jacek Trznadel. Miał 91 lat

PAP przypomina, iż w owym czasie przebywał ponownie we Francji, tam też zastał go stan wojenny. W latach 80. współpracował też z innymi wydawnictwami drugoobiegowymi, najbardziej jednak znaczącym głosem Trznadla w tym okresie okazała się "Hańba domowa" – zbiór wywiadów z pisarzami na temat ich stosunku do stalinizmu.