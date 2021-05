Nergal: "Byłem gwałcony Mickiewiczem w liceum"

Gościem Artura Nowaka - prowadzącego program "Wysłuchanie" na sekielscy.pl - był Adam "Nergal" Darski. Wokalista Behemotha odpowiedział m. in. na pytanie za co kocha Polskę. Rozmowa zeszła wtedy na literaturę. Darski wyznał, że w szkole średniej skutecznie obrzydzono mu Mickiewicza. Za to zaledwie liznął innego autora, do którego z wielką przyjemnością powraca.