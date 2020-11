Kiedy uwiera Polska. Literaci trafiają w samo sedno

Sen o Polsce

Ten ostatni to ulubiony poeta Jarosława Kaczyńskiego (ale i Rymkiewicz poświęcił Kaczyńskiemu jeden z wierszy). Wielbiony przez konserwatystów i patriotów. Poznać go powinien każdy.

W Polsce, czyli gdzie?

W większości jednak pisarze reagowali raczej na kłopoty z "polską formą". Problematyczna polskość to doświadczenie i Witolda Gombrowicza, i Tadeusza Konwickiego, i Czesława Miłosza. Po 1989 r. Polska skurczyła się do kilku miejsc na mapie. Mieliśmy więc Wisłę Jerzego Pilcha, Wołowiec Andrzeja Stasiuka czy Gdańsk Stefana Chwina albo Pawła Huellego. Był także magiczny zupełnie Prawiek Olgi Tokarczuk. Zadomowienie na obrzeżach było wyznacznikiem określania się na nowo w polskiej tożsamości w nowej normalności.

Niewątpliwie wciąż przeszłość miesza nam w teraźniejszości. Bohaterki Masłowskiej nie chcą być Polkami, tylko "normalnymi ludźmi" i przy okazji Europejkami. I zdecydowanie mają dość tego, że "tylko w Polsce jest Polska". Z kolei u Szczepana Twardocha bohaterowie nie wiedzą, czy są Polakami czy Niemcami. I wybór, kim być, wcale nie jest oczywisty. Miłość ojczyzny? A co to takiego?

Czego nie chcemy zobaczyć?

Wydana w 2000 r. niewielka książeczka Jana Tomasza Grossa rozpoczęła nową epokę. "Sąsiedzi" to świadectwo zbrodni w Jedwabnem, gdzie polscy mieszkańcy wymordowali swoich żydowskich sąsiadów. Zapędzili ich do stodoły i podpalili. Do Jedwabnego wróciła potem Anna Bikont, opisując w "My z Jedwabnego" kłopoty z pogodzeniem się z polską odpowiedzialnością za Zagładę. Bo Jedwabne to nie był wyjątek w polskim krajobrazie. Jeśli ktoś chciałby sądzić inaczej, powinien sięgnąć po "Płuczki" Pawła Piotra Reszki, "Wielki retusz" Tomasza Żukowskiego czy "Pod klątwą" Joanny Tokarskiej-Bakir.