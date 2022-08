Nazywali ją Czarnym Aniołem. Mary Ann Cotton, pierwsza seryjna morderczyni Wielkiej Brytanii

Śmierć ojca oczywiście pogorszyła sytuację Robsonów i to nie tylko pod kątem finansowym, ale również mieszkaniowym. Groziła im eksmisja z chatki, będącej własnością kopalni i wynajmowanej wyłączenie jej pracownikom. Margaret musiała zatem przez pewien czas radzić sobie sama. Zatrudniła się jako pomoc domowa, w czym pomagała jej córka. Był to okres, w którym Mary na własne oczy przekonała się, jak żyją bogaci ludzie i wtedy też przysięgła sobie, że w swoim życiu zrobi wszystko, by biedy nie doświadczyć.