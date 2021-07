Ciężka praca, sponsoring i skandale. Rosyjski balet to nie tylko sława

Nierzadko bogacze namawiali tancerki do odejścia z teatru, deklarując im utrzymanie do końca życia. Zdarzało się jednak, że po kilku latach znudzony mężczyzna wyrzucał bezrobotną baletnicę z domu i dziewczyna z płaczem wracała do dyrektora teatru, prosząc go, by ten przyjął ją do zespołu. A potem zaczynała poszukiwania kolejnego łasego na kobiece wdzięki sponsora.