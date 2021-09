Chuć, śmierć i robactwo - czyli obłęd seryjnego mordercy Bogdana Arnolda

W przerwach między pijackimi ciągami, gdy trzeźwy umysł choć na chwilę mógł formułować jasne myśli, do Arnolda docierało, że nie uda mu się już dłużej ukrywać swojej tajemnicy. Fetor i robactwo w mieszkaniu tak bardzo się nasiliły, że nawet dla niego, mimo znieczulenia wódką, stało się to nie do zniesienia. Nie mając jednak pomysłu na to, jak pozbyć się zwłok, po prostu coraz rzadziej pojawiał się w mieszkaniu. Zamiast tego kręcił się po melinach i pił. Do garsoniery na poddaszu przychodził raz na jakiś czas, by przewietrzyć.