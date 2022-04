Nawet jeśli umrę w drodze. Twarzą w twarz z uchodźcami

Młodzi mężczyźni nie idą dlatego, że są oszustami. Często to właśnie oni są najbardziej zagrożeni. To ich rodzina wysyła, żeby przetarli szlak. Wojny i reżimy na świecie nie zawsze wyglądają tak, jak w Rosji i Ukrainie. Są niewole, które nie pozwalają normalnie żyć, nie pozwalają się kształcić, założyć rodziny, nie pozwalają korzystać z tego, co my nazywamy prawami człowieka – pod warunkiem, że dotyczy to nas, a nie ich. Przez nielegalne szlaki idą, bo lepiej od nas wiedzą, że legalnych dróg dla nich nie ma. Nie mają paszportów. Nie przyznaje im się wiz. Linie lotnicze nie biorą ich na pokład. Pozostaje im iść, jakby granic nie było – choćby mieli umrzeć w drodze – bo w ich domu żyć się nie da.