Nastoletni bracia uciekli z PRL pod naczepą TIR-a. Powód był prozaiczny

Ta ostatnia historia to legendarne 300 mil, które nastoletni bracia Adam i Krzysztof Zielińscy przebyli pod naczepą TIR-a, jadąc z komunistycznej Polski do Szwecji. To niesamowite wydarzenie miało miejsce w 1985 r., zaś cztery lata później do kin trafił film "300 mil do nieba" w reżyserii Macieja Dejczera, inspirowany historią braci Zielińskich.