Największy średniowieczny skarb w Polsce. Jest wart ponad 300 mln zł. Nigdy nie odnaleziono czegoś podobnego

Co prawda miasteczko zasłynęło tym, że w 1235 r. powstała dla niego zmodyfikowana wersja popularnego na ziemiach Piastów prawa magdeburskiego, zwana średzką, ale to wszystko. Przypuszczano, że znajdowała się tam wczesnopiastowska osada targowa, ale z najnowszych badań archeologa Grzegorza Borkowskiego wynika, że Henryk Brodaty lokował miasto w 1223 r. na surowym korzeniu, najprawdopodobniej po to, by mieć się gdzie zatrzymywać podczas podróży z Legnicy do Wrocławia.