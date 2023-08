Największy na świecie kult praktyk seksualnych. Potężna organizacja istnieje do dziś

Prawdziwy wiek Raëla nie jest tak do końca znany. Media i Wikipedia podadzą, że ma 76 lat, on sam twierdzi, że prawdziwie narodził się tysiące lat temu. W tej niepropagandowej, niezmyślonej wersji jego życia urodził się w Ambert we Francji. Jego ojciec był Żydem, matka - ateistką. Miała 15 lat, gdy zaszła w ciążę. Ojciec szybko zniknął z ich życia, pozostawiając za sobą syna i alimenty. Matka nie chciała się opiekować Claudem, oddała go pod opiekę babci, która szybko odesłała go do szkoły z internatem. Gdy ojciec przestał przysyłać pieniądze, kobiety straciły główne źródło finansowania. Wyciągnęły syna ze szkoły i kazały mu iść do pracy, ale młodziutki Claude miał zupełnie inny pomysł na siebie.