Teksty szokowały i wzbudzały niesmak. Zarzucali, że pisze prawdziwe porno

"Nie opisuję – bronił się – każdej sytuacji intymnej, którą stworzyłem. Natomiast autor porno na pewno nie pominie żadnej okazji, gdyż zainscenizował je po to wyłącznie, by ekscytować czytelnika, jakkolwiek by to było absurdalne, nieuzasadnione wymogami literackimi i nudne do obrzydzenia. Dlatego zarzut niektórych recenzentów, że uprawiam pornografię, dowodzi jedynie, że nie mają oni pojęcia, co to jest pornografia".