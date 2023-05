"Najlepsze miejsce na świecie". Co robić, gdy czujesz oddech wojny na karku

Oprócz tego, jako popularyzator wiedzy, Bartosiak wyjaśnia, dlaczego jego zdaniem znajdujemy się w kluczowym momencie i miejscu dla globalnej polityki i co to w ogóle oznacza, że jesteśmy świadkami przemian geopolitycznych na ogromną skalę. Na koniec przeprowadza symulację wojny z Rosją, która, zdaniem autora, jest całkiem prawdopodobna. Czy chce tym samym nastraszyć czytelnika? Jeśli tak, to po to, by wyrwać go z przekonania o tym, że w razie wojny Polskę uratuje jakiś inny kraj. Zdaniem Bartosiaka, Polska, mimo że jest członkiem NATO, musi sama zadbać o swoje bezpieczeństwo.