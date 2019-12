Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk. 23 lata po Wisławie Szymborskiej

Na ten dzień czekaliśmy "tylko" 23 lata. Literacki Nobel znów w Polsce. Możemy być dumni z Olgi Tokarczuk, a także każdego polskiego noblisty.

Dokładnie 10 grudnia 1996 r. również we wtorek Nobla odebrała Wisława Szymborska. Gdy zadzwonił do niej telefon 3 października, akurat pisała kolejny wiersz. Przyznanie Nobla uznała za "tragedię sztokholmską" – tak mówił krytyk literacki Jerzy Illch, który towarzyszył Szymborskiej podczas podróży do Sztokholmu. Szwedzi nazywali poetkę "Gretą Garbo literatury". Dla tegorocznej noblistki też byli mili. Książki Tokarczuk zdobią każdą wystawę księgarnianą.