Mówili, że to kara od Boga. Wyszło na jaw, że kobiety krzywdził nie szatan, a 8 mężczyzn

Ale w końcu i mężczyźni z kolonii zaczęli dostrzegać problem. Jak odkryto, że za nocnymi napaściami nie stoi szatan, a członkowie społeczności? W 2009 r., czyli cztery lata od pierwszych napaści, o którym plotkowano w kolonii, starszyzna zaczęła być podejrzliwa wobec jednego z mężczyzn, który wstawał wyjątkowo późno do pracy. Menonici są oddani pracy i budzą się o świcie, więc ten zwrócił na siebie uwagę. Starszyzna zaczęła go śledzić. Przyłapali go, gdy próbował włamać się do czyjegoś domu. Wskazał siedmiu innych mężczyzn w wieku od 19 do 43 lat, którzy robili to samo. Przyznali się, że gwałcili kobiety od 2005 r.