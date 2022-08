Przeżyły zagładę. Nie da się przejść obojętnie wobec ich historii

To kolejny klasyk, który niezawodna Officyna postanowiła wznowić. "Sztuczne raje" to, jak sam autor uważał, traktat moralny, w którym chciał pokazać, jak osoby poszukujące raju, czyli w tym przypadku korzystające z "dobrodziejstw" haszyszu i opium, zmieniają swoje życie w piekło. Jeśli ktoś nie czytał tej zajmującej pracy francuskiego poety, to ma świetną okazję, by zachwycić się jego estetycznym i płomiennym językiem. I przy okazji zainspirować się, by przeczytać "Wyznania angielskiego opiumusty" de Quinceya.