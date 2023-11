"Mogę żywić się tylko krwią". Kochanka pomogła jej w zbrodni

Zakończywszy makabryczną ucztę, Wigginton umyła się w rzece i wróciła do samochodu. Na pytanie, czy zaspokoiła głód, odpowiedziała, że tak, jednak nigdy nie potwierdziła tego podczas przesłuchania po aresztowaniu. Jej towarzyszki nie miały co do tego najmniejszych wątpliwości. Waugh twierdziła, że czuła w jej oddechu zapach krwi, gdy jechały do mieszkania Jervis. Natomiast Jervis zauważyła, że po zamordowaniu Baldocka Wigginton wyglądała na "wręcz wniebowziętą jak osoba, która właśnie zjadła obiad z trzech dań", chociaż uznała takie porównanie za obrzydliwe.