Ministerstwo Nauki i Edukacji koryguje swoje błędy

Językoznawca przeczytał skierowany do niego oraz całego środowiska naukowego komunikat Ministerstwa Nauki i Edukacji. Nagromadzenie błędów skłoniło go do przygotowania korekty rządowego tekstu. Jego post szybko rozszedł się po sieci. Pracownicy ministerstwa komunikat poprawili... Problem pozostał.

"Troska o rozwój i jakość polskiej nauki" Źródło: East News, Facebook