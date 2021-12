"Milionerzy": Tego TVN nie powiedział. Polacy byli przedstawieni jako świnie

Właściwa odpowiedź to c) jako ćmy. Co ciekawe, TVN pominął kontrowersyjną kwestię, która dotyczy "Mausa" Spiegelmana. Otóż to komiksowe arcydzieło opowiada o Holokauście z punktu widzenia polskiego Żyda – Władka Spiegelmana (ojca autora). Jak zaznaczono w pytaniu, wszystkie nacje są tam przedstawione w różnych zwierzęcych formach: Amerykanie jako psy, Francuzi jako żaby, a Polacy jako świnie.