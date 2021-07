Wstrząsające zdanie pada już na okładce. Mery Spolsky zrobiła to celowo

Ja na co dzień identyfikuję się z tą skromną i nieśmiałą Marysią, ale to się zmienia i pewnych schematów i zachowań sama nie umiem sobie wytłumaczyć. Dlaczego tak się dzieje, że gdy idę na wywiad, jako Mery Spolsky albo gdy gram koncert to mam odwagę i mogę błyskotliwie coś komuś odpowiedzieć? A dlaczego, jak idę do urzędu albo stoję w kolejce do Biedronki, to jestem zupełnie inną osobą? Nie wiem, z czego to wynika. Zawsze tak miałam, że scena wyzwalała pewne emocje, a bycie Marysią jeszcze inne.