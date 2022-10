Mermaid project – recenzja komiksu wyd. Scream Comics

Leo i Jamar przedstawili świat połowy XXI w., który co prawda nie jest postapokaliptycznym krajobrazem, aczkolwiek mocno różni się od widoków, do których przywykliśmy. Zardzewiała, zniszczona do połowy Wieża Eiffla, mnóstwo dzikiej zieleni w centrum Paryża to wyraźne symbole zmian klimatycznych, którym towarzyszyły zmiany w obrębie ekonomii i polityki. Ustalony porządek został obalony w momencie, gdy dotychczasowe kraje trzeciego świata i rynki wschodzące stały się nowymi potęgami w miejsce Starej Europy.