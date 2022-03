Matka rosyjskiego żołnierza: "Śmialiśmy się z propagandy głupiego Zachodu. A potem syn trafił do Ukrainy"

Czy to tłumaczy Rosjan?

Ołeh Biłecki, dziennikarz telewizji Ukraina24, mówił w TVN24: - Naiwnością jest zwalać wszystko na Putina. Przecież po aneksji Krymu w Rosji panowała euforia i Putin wygrał wtedy wybory. Ktoś na niego głosował. Teraz żołnierze rosyjscy, którzy dostali się do naszej niewoli, mówią nam, że oni nie chcieli tu być, że są tu brew swojej woli. To stara pieśń. Już to słyszeliśmy. Ktoś do nas strzela, ktoś nas okupuje, ktoś zabija kobiety i dzieci. To nie tylko Putin, to jego wojsko - zwykli Rosjanie.