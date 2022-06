Mariusz Szczygieł złapał COVID-19 na spotkaniu z fanami. "Cena za popularność"

"Choroba jest dla mnie – jak dotąd, bo różnie może jeszcze się zdarzyć – nieoczekiwanym prezentem. Owszem, pierwsze dni covidu były nie do wytrzymania. Nikomu nie życzę tej odmiany, która mnie posiadła (prawie pewne, że na targach, gdzie setki osób nachylały się, zbliżały, niektóre przytulały). To, co cię wynosi, jest także przyczyną twojego upadku (pisał w najstarszym zachowanym tekście filozoficznym Europy Anaksymander). Cena za popularność podsunęła się niczym rachunek, zostawiony przez zawodowo dyskretnego kelnera. Upadek na szczęście trwał krótko, teraz przelewam się po kanapach", napisał.