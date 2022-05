Mariusz Szczygieł zrobił coming out

"Jednym krótkim wyznaniem Szczygieł podaje dwie ważne informacje - oprócz samego coming outu jeszcze tę, że trudno mu mówić o własnej homoseksualności publicznie. Czas spędzony w szafie wyrabia w wielu z nas niemal odruch ukrywania tego, że jesteśmy LGBT. Przestawić się na jawność, na takie traktowanie samego siebie jak robią to osoby heteroseksualne i cispłciowe (które publicznie mówią nieustannie o swojej seksualności/tożsamości płciowej, nawet tego nie zauważając) – to jest trudne; wiemy to, prawda? Szczygieł, pisząc o tej swojej trudności, o tej "słabości", dał dowód siły".