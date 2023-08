Mariusz Szczygieł świadkiem niecodziennej sceny. "Ubiegł mnie Anioł"

"To dla mnie symboliczny obraz. Bo tak widzę rolę Kościoła katolickiego w naszym życiu. Także w życiu Polski. (...) A więc Kościół - jak w tej scenie, rozegranej w niedzielę na paryskim placu - nie powinien nikogo do niczego zmuszać. Nie powinien manipulować. Nie powinien wtrącać się ani do życia osobistego, ani do polityki. Powinien tylko wysyłać Anioły. Tam, gdzie są potrzebne" - podsumował Mariusz Szczygieł.