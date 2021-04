Mariusz Szczygieł skomentował aferę wokół słów papieża. "Bareja 2021"

Dalej Szczygieł przytoczył sytuację, w której papież Franciszek wypowiedział te słowa: "Ojciec Święty powiedział mężczyźnie, który jako dziecko padł ofiarą molestowania przez księdza: 'Juanie Carlosie, to, że jesteś gejem, nie ma znaczenia. Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś. Papież również cię kocha. Ty także powinieneś kochać siebie i nie martwić się tym, co mówią ludzie'. To zdanie dwóch mężczyzn z Warszawy zamieściło na transparencie w tęczowych kolorach. Nie spodobało się to komuś religijnemu w związku z czym – jak cytuje prokuratora portal Wirtualna Polska – 'Konieczne jest zatem ustalenie [...] czy przedmiot w postaci flagi z naniesionym wzorem poziomych różnobarwnych pasów, powszechnie identyfikowanych jako tzw. kolory tęczy, uznawanej za symbol środowisk LGBT i naniesiony w pobliżu napis o treści 'Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś' ma charakter znieważający'".