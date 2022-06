Najważniejsza kobieta w życiu Marii Konopnickiej była młodsza o 16 lat

Po pierwsze, stan garderoby Marii pozostawia wiele do życzenia. "Dulębianka grosza przy duszy nie ma i nawet na mieszkanie to to, to owo zastawia. Wielka ta bieda nie odejmuje jej wszakże humoru i w wydartych rękawach na łokciach zachowuje zawsze swoją pańską minę" – napisze niedługo Konopnicka.