Manipulanci i populiści bez sumienia i empatii. Kochają bycie politykiem

Wśród cech psychopaty wymienia się przede wszystkim brak empatii. Psychopatom przypisuje się jednocześnie inteligencję pozwalającą im czytać i fingować emocje innych. Udają zatem współczucie czy wyrzuty sumienia, ale tylko wtedy, gdy służy to ich celom. Dzięki rozwiniętej inteligencji mają umiejętności sprawnej manipulacji interpersonalnej. Kolejne cechy to skłonność do kłamstw, płytka uczciwość, bezwzględne dążenie do celu, egocentryzm. Ciągłe skupianie się tylko na swoich potrzebach i przekonaniach. Stąd prosty wniosek, że często mogą wybrać politykę jako swoją ścieżkę kariery.