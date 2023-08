"Emocjonalny psychopata". Politycy PiS ujawnili kulisy swojej partii

- Zaskoczyło mnie, że poza protokołem, światem przekazów dnia, spora liczba polityków PiS jest w stanie źle mówić o prezesie Jarosławie Kaczyńskim - dodał Dziubka, który od "doświadczonego parlamentarzysty" usłyszał, że prezes PiS "jest emocjonalnym psychopatą. Jego osobista sytuacja materialna mało go zajmuje. On nie myśli o tym, czy będzie miał co jeść, bo on się żywi polityką".