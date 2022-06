"Mamo, koło Dawida stoją martwe dzieci". Mrożąca krew w żyłach historia opętania

– Pamiętam, że wszystko zaczęło się od zwykłej zabawy tabliczką ouija, którą zainstalowałyśmy sobie w telefonach. Wygłupiałyśmy się z koleżanką, myśląc, że to tylko taka gra. Jednak po jakimś czasie zaczęły mnie dręczyć koszmary. Później widziałam cienie, które przemykały wszędzie wokół mnie, i słyszałam różne głosy, szepty… Miałam wrażenie, że w pokoju czai się coś złego, być może jakiś człowiek – czułam potworny strach. Z każdym kolejnym dniem rosła we mnie nienawiść do wszystkiego i wszystkich – szczególnie do ludzi, a z czasem także do krzyża i do różańca. Ataki paniki spowodowane przeżywanym co noc stresem przerodziły się w agresję, nad którą nie byłam w stanie zapanować. W krótkim czasie w całym domu zaczęły się rozlegać dziwne dźwięki i stukania, które słyszała także moja rodzina.