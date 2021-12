"Macie 30 sekund, natychmiast schodzicie z wizji". Przed budynkiem już stało wojsko

Zapisałam się do "Solidarności" jak wszystkie moje koleżanki z działu społecznego w "Przyjaciółce". Miałam poczucie, że każdy cieszy się ze zmian, które nadeszły, ale równocześnie z jednej strony byli ludzie ostrożni, którzy bali się tego, co może nastąpić, a z drugiej – szaleńcy. Ja nie byłam szaleńcem, ale też nie chciałam stać z boku. Uważałam tylko, że nie należy drażnić Rosjan. Nie dzieliłam ludzi na partyjnych i niepartyjnych. Członkami partii byli prawie wszyscy. Również mój mąż i rodzice. Tata był dyrektorem ekonomicznym w biurze projektów, a mama dziennikarką w "Życiu Gospodarczym", to był taki polski "Financial Times".