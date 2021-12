Długo wybaczano mu picie i skandale. Skoczek wszech czasów skończył na dnie

Alkohol pozbawił go hamulców, odebrał zdrowie i zarobione w ciągu całej kariery pieniądze. Matti Nykänen boleśnie się przekonał, że na kacu nie da się normalnie egzystować, a życie to nie tylko belka startowa. Mimo to nawet w obliczu ciężkiej choroby nie zmienił się i zapłacił za to najwyższą cenę. Dziennikarz Marko Lempinen i Jussi Niemi, który znał Nykänena przez 30 lat, napisali szczerą do bólu książkę o wzlotach i upadkach wielkiego skoczka. Matti Nykänen zmarł w 2019 r. w wieku 55 lat.