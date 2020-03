Ma 4 lata i 328 książek wypożyczonych na swoim koncie. Ten chłopiec nie szuka wymówek

Wydawcy i bibliotekarze biją na alarm, bo czytelnictwo w Polsce spada z roku na rok. Pewien maluch jest zaprzeczeniem tych smutnych statystyk. Historii jego wypożyczeń mógłby pozazdrościć niejeden rasowy czytelnik.

Paweł Niedziałkowski to 4-letni czytelnik z Łabuni (najmniejszej gminy w powiecie zamojskim), który w ciągu roku wypożyczył aż 328 książek. Niemożliwe? A jednak. Wszystko za sprawą mamy i siostry, które po raz pierwszy zaprowadziły go do publicznej biblioteki i zainspirowały do zapoznania się z literkami.