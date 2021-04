Padł ofiarą "usterki" systemu szczepień. Radzi rządzącym jedno

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiadał przyspieszenie szczepień przeciwko Covid -19, tak, by do jesieni zaszczepić mogli się wszyscy chętni. - Narodowy Program Szczepień to egzamin z odpowiedzialności i sprawności działania struktur państwa. (...) Do końca II kwartału wykonamy łącznie 20 mln szczepień, a do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić – zapewniał premier. W realizacji tego ambitnego planu pomóc mają kolejne punkty szczepień (m.in. w aptekach, miejscach pracy czy punktach drive thru), a także zmiany w harmonogramie szczepień. Rządzący zapowiedzieli uwolnienie systemu szczepień tak, by jeszcze szybciej zaszczepić mogli się wszyscy chętni.