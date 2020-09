"Lucky Luke. Prorok": Grzesznicy muszą odkupić swe winy[RECENZJA]

Fani przygód Lucky Luke’a doskonale wiedzą, że kiedy Daltonowie trafiają do więzienia, to można się spodziewać, że wkrótce stamtąd uciekną. Tak dzieje się też w „Proroku”, ale tym razem istotną rolę do odegrania ma również pewien fałszywy kaznodzieja.

Lucky Luke: Prorok, Egmont 2020 (Materiały prasowe)