"Lucky Luke. W cieniu wież wiertniczych" - recenzja

Zresztą dość szybko możemy się przekonać, że Lucky Luke, godząc się zostać szeryfem w Titusville, nie zdawał sobie sprawy, jak trudne czeka go zadanie. Ciężko zaprowadzić dyscyplinę w mieście, jeżeli nawet sędzia przerywa prowadzenie procesu, kiedy dowiaduje się, że z należącego do niego odwiertu ropa tryska hektolitrami! W dodatku wokół miasteczka jeden szyb stoi tuż obok innego, a każdy poszukiwacz marzy o szybkim wzbogaceniu się. W takich warunkach o spory naprawdę nie jest trudno…

Lucky Luke nie ma więc innego wyjścia, jak uciec się do fortelu, ale zapewne ten plan również spaliłby na panewce, gdyby nie zdecydowana postawa pułkownika Drake’a i jego wspólnika, którzy odważyli się pomóc szeryfowi w tej nierównej walce. Inną sprawą jest, że ich przeciwnik nie rezygnuje do samego końca – co z kolei zapewnia czytelnikom naprawdę wiele wrażeń, a także okazji do śmiechu. Jak zwykle w tej serii możemy bowiem liczyć na przezabawne dialogi i sporo komizmu sytuacyjnego. Fani przygód Lucky Luke’a będą więc na pewno usatysfakcjonowani tą lekturą.