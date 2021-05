Lucky Luke. Góry Czarne - recenzja - Zgubne skutki picia wody ognistej

Co ciekawe, wszystkie te wydarzenia nie wywierają specjalnego zdarzenia na czterech naukowcach znajdujących się pod opieką dzielnego kowboja, którzy wprawdzie nie potrafią się obchodzić z bronią palną, ale przynajmniej nie potrzebują wielkich wygód i niemal każda sytuację potrafią wykorzystać do prowadzenia badań (choćby nad pluskwami w hotelu). To właśnie stoicki spokój uczonych i ich skrywane talenty (między innymi niepospolite umiejętności szermiercze doktora Frankenbauma) w połączeniu z wysiłkami głównego bohatera sprawią, że cała wyprawa zakończy się sukcesem, a czarne charaktery poniosą zasłużoną karę.