Lucky Luke: Człowiek z Waszyngtonu": Kampania w terenie [RECENZJA]

O tym, że Lucky Luke doskonale radzi sobie z rozmaitymi szumowinami z Dzikiego Zachodu, wiedzą wszyscy fani jego przygód. W „Człowieku z Waszyngtonu” możemy się zaś przekonać, że dzielny kowboj potrafi być równie skuteczny, kiedy wspiera polityka ubiegającego się o najwyższy urząd w państwie.



Jak łatwo się domyślić, w tej sytuacji Lucky Luke ma niemal przez cały czas ręce pełne roboty. Prawie na każdym etapie podróży kowboj musi udaremnić jakiś zamach na Hayesa, a jest to tym trudniejsze, że najemnik Camby’ego nie ogranicza się do bezpośrednich ataków, ale ucieka się też do rozmaitych podstępów. Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że ktoś z najbliższego otoczenia Hayesa jest zdrajcą…Oczywiście Lucky Luke w końcu zdemaskuje tę czarną owcę, ale zanim to nastąpi, będziemy świadkami wielu malowniczych i zabawnych scenek w trakcie kampanii wyborczej Hayesa, który z równym zapałem wygłasza swe mowy na pastwisku, na święcie piwa, wśród Indian, a nawet do bluesowej melodii.