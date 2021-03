Lil i Put 5 - Parada przypałów: Istna beczka śmiechu [RECENZJA]

Warto zaznaczyć, że wprawdzie do lektury „Parady przypałów” nie jest konieczna znajomość poprzednich części cyklu, to bez niej trudno jednak w pełni docenić śmieszność niektórych żartów. Dobrym przykładem może być otwierająca album historyjka, w której Put rozmyśla nad sensem swego życia i dochodzi do wniosku, że jego dotychczasowe przygody są niczym w porównaniu z założeniem rodziny i zapewnieniem jej dobrobytu, a dopiero pod wpływem perswazji Lila zaczyna doceniać to, co ma (czyli te wszystkie niezwykłe przeżycia, które czytelnicy mieli okazję już poznać).