Liga Niezwykłych Dżentelmenów - recenzja komiksów wyd. Egmont

"Czarne akta" to komiks, który łamie konwenanse, a nie raz i czwartą ścianę. Co prawda bohaterowie Moore’a nie zwracają się bezpośrednio do czytelnika, ale co i rusz możemy razem z nimi zaczytywać się w tytułowych aktach i innych materiałach zgromadzonych w zdobytej teczce. Wisienką na torcie są okulary 3D dołączone do komiksu, które pozwalają przenieść się do... warto przekonać się samemu.