"Lepsi wrogowie Spider-Mana" i "Kosmiczne przygody 1989-1990" – recenzja komiksów wyd. Egmont

Widać to już po samej obsadzie, czyli tytułowych wrogach. Bumerang, Shocker, Overdrive, Speed Demon i Beetle to nowa Złowieszcza Szóstka (choć jest ich piątka), która nijak ma się do oryginalnego kultowego składu (Doktor Octopus, Kraven, Sandman, Mysterio, Vulture, Electro). Ci "lepsi" starają się za wszelką cenę udowodnić, że są geniuszami zbrodni, choć w rzeczywistości bliżej im do pospolitych łajdaków i życiowych nieudaczników. Nie dają jednak za wygraną i podejmują się zadania, które ma z nich uczynić prawdziwych królów nowojorskiego półświatka.