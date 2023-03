Kumpelki – 1. Dzwonią koleżanki - recenzja komiksu wyd. Egmont

Możemy się też przekonać, że chociaż zarówno Jessica, jak i wiele jej koleżanek przywiązuje oczywiście ogromną wagę do swego wyglądu, to nawet wśród nastolatek trafiają się wyjątki. Oczywiście w komiksie pojawiają się też chłopacy, ale po prawdzie są oni raczej tłem czy pretekstem dla działań bohaterek. Co istotne, problemy i perypetie dziewczyn są ukazane nie tylko z humorem, ale również z dużą dozą sympatii. Wszystko to sprawia, że "Dzwonią koleżanki" to wprawdzie komiks interesujący przede wszystkim dla rówieśniczek bohaterek, ale przy jego lekturze tak naprawdę każdy może dobrze się bawić.