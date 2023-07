Książka Shawna Warnera miała kiepską sprzedaż. Nagle stała się bestsellerem

Ponieważ mało kto był chętny na zakup świeżo wydanej powieści, Warner dogadał się z właścicielem miejscowego sklepu i w sąsiedztwie środków higienicznych oraz strojów kąpielowych rozłożył stolik ze swoimi książkami. Nikt do niego nie podchodził. Zauważył go młody influencer o ksywce Red, który wspominał później, że żal mu się zrobiło starszego, mocno przygnębionego pana. Podszedł więc do niego z kamerką i zaczął rozmawiać. Po kilkunastu minutach wpuścił filmik do sieci.