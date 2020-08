"Książę Nocy 5: Anna. Arkanea": Trudne czasy dla wampirów [RECENZJA]

''Nowi mutanci'' - polski zwiastun

Okazuje się, że chociaż od przemiany Kergana upłynęło prawie dziewięćset lat, to Arkanea jest wciąż u jego boku. Główny bohater nie jest jednak już młodym i niedoświadczonym wampirem, wyraźnie więc dostrzegamy, że zaczyna go męczyć uzależnienie od pragnącej o wszystkim decydować towarzyszki. Przesilenie w relacjach tych dwojga wydaje się nieuniknione, ale zanim do niego dojdzie, widzimy ich jak na początku XI wieku ukrywają się w chacie leżącej w głębi lasu, kilka mil o Kijowa.

Dowiadujemy się również, że książę ma znacznie poważniejsze zmartwienia. Podejrzewa on – zresztą całkiem słusznie – że jego bratanek (a tak naprawdę syn) Światopełk najchętniej sam zająłby kijowski tron. Ten ostatni zanim przystąpi do realizacji swych planów, postanawia zasięgnąć rady u wyroczni. Okazuje się zaś, że tą wieszczką jest Arkanea. W ten sposób przyszłość pary wampirów splącze się z losami Światopełka i jego ukochanej Anny. Ta ostatnia zdecyduje się bowiem podążyć za Kerganem, kiedy jej ukochany zostanie uwięziony przez księcia Włodzimierza.

Obserwowanie rywalizacji o kijowski tron jest bez wątpienie interesujące, ale znacznie więcej emocji zapewnią nam działania brata Artemiusa. Jest on równie wytrwały co bezwzględny w tropieniu wampirów, uznaje bowiem, że w tym przypadku cel uświęca środki. Nie mamy więc żadnych złudzeń, że kiedy w jego ręce wpada Arkanea, to będą ją czekać straszliwe tortury. Z kolei Kergan, związany ze swą stwórczynią szczególną więzią, nie może w tym momencie pozostać bierny i rusza jej na pomoc. Zdaje on sobie jednak sprawę, że w pojedynkę może nie dać rady pokonać Artemiusa, dlatego wkrótce widzimy u jego boku gotowych na wszystko pomocników. W związku z tym w trakcie finałowego starcia napięcia i przelewanej krwi będzie pod dostatkiem.