Ks. Adam Boniecki opowiedział o skutkach udaru. Chce wrócić na łamy "Tygodnika Powszechnego"

- To, co działo się z moją pamięcią, trudno mi porównać do czegokolwiek innego. Mała, i na szczęście nieodpowiadająca za codzienne funkcjonowanie, część mojego mózgu została wyłączona. Przez cały czas próbuję ją uruchomić. Udaje się, tak przynajmniej twierdzi pani, z którą pracuję - mówi.