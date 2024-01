Krystyna Kurczab-Redlich okradziona z oszczędności życia. Pomógł dziennikarz TVP

Prawdopodobnie Krystyna Kurczab-Redlich padła ofiarą cyberprzestępców. Podając się za pracowników banku, namówili ją do ściągnięcia aplikacji, dzięki której uzyskali dostęp m.in. do konta bankowego i mediów społecznościowych. Następnie mogli wykonać przelew bankowy, przekazując pieniądze z konta autorki na inne. Dla banku wyglądało to jak zwykły przelew. Tym sposobem skradziono kobiecie 160 tys. zł.